Ważne chwile w życiu Agnieszki Woźniak-Starak. Pomagają jej nawet zwykli ludzie

Choć zdecydowanie nie łatwo jest powrócić do normalnego funkcjonowana po śmierci męża, to Agnieszka Woźniak-Starak powoli stara się choć na chwilę zapomnieć, aby móc wrócić do pracy. Dziennikarka podkreśla, że bardzo ważne są dla niej słowa wsparcia, które otrzymuje od zwykłych ludzi.

Pani Agnieszko, wiem, że żadne słowa nie wyleczą Pani z bólu i żalu, ale zapewniam, że myślimy o pani i przytulamy – nawet z daleka – napisała anonimowa internautka, Pani Weronika.

Te słowa wyraźnie wzruszyły Woźniak-Starak, ponieważ postanowiła na nie odpisać.

Dziękuję, może słowa nie wyleczą, ale takie słowa na pewno pomagają – skomentowała.

Co warto podkreślić, pod jej ostatnim wpisem na instagramie pojawiło się blisko 9 tysięcy komentarzy. Zdecydowana większość to słowa wsparcia i otuchy, które przesyłają fani.

Agnieszko, całym sercem z tobą. Łączę się wraz z żoną w twoim bólu, jak i dodajemy Ci sił na co dzień. Takich jak my jest mnóstwo i warto, żebyś wiedziała, że to jest niesamowita siła, ta szczera, płynąca od tysiący ludzi, których nie znasz i zapewne nigdy nie poznasz. To jest braterstwo, moc, ludzkość! – napisał Pan Hubert.

Ja to naprawdę czuję. Dziękuję – odpowiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Swoje wsparcie w tych trudnych chwilach wyrazili również koledzy i znajomi z pierwszych stron gazet. Swoje wpisy pozostawili między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, Michał Piróg czy Joanna Koroniewska.

Źródło: SE.pl / NCzas.com