Wojna rozpoczęta! Turcy bombardują Kurdów w Syrii! Prezydent Erdogan ogłasza operację „wiosna pokoju” [FOTO/VIDEO]

Turcy rozpoczęli bombardowanie Kurdów w Syrii. Prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował o tym na Twitterze, jednocześnie ogłaszając operację „wiosna pokoju”.

– Tureckie Siły Zbrojne, razem z Syryjską Armią Narodową, właśnie rozpoczęły Operację Wiosna Pokoju przeciwko terrorystom z PKK/YPG i ISIS w północnej Syrii. Naszym celem jest uniemożliwienie stworzenia korytarza terroru na naszej południowej granicy i zaprowadzenie pokoju w regionie – napisał w swoich mediach społecznościowych turecki prezydent.

Bombardowanie zostało zainicjowane zaledwie kilka dni po decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu żołnierzy z pogranicza turecko-syryjskiego.

Według Erdogana operacja ma „zneutralizować zagrożenia terrorystyczne wobec Turcji i doprowadzić do stworzenia strefy bezpiecznej, pozwalającej na powrót syryjskich uchodźców do domów”.

– Zachowamy integralność terytorialną Syrii i wyzwolimy lokalne społeczności z rąk terrorystów – napisał przywódca.

– Tureckie samoloty wojskowe zaczęły naloty na terenach cywilnych. Panuje ogromna panika wśród mieszkańców regionu – napisał, również w mediach społecznościowych, rzecznik SDF (Syrian Democracy Forces) Mustafa Bali.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.

We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

