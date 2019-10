A Ziemkiewicz dalej swoje! Wali w Konfederację, bo… pokazał ich TVN. Sommer odpowiada: „To żart”

Od kilku tygodni Rafał Ziemkiewicz przekonuje, że wcale nie jest skrajnym propagandzistą PiS do zadań w mediach, nie jest uprzedzony do Konfederacji i ma własne zdanie. Teraz odniósł się do „skandalu”, jakim było pokazanie przez komercyjną telewizję TVN materiału o Konfederacji.

– Kibice @KONFEDERACJA_ przez wiele miesięcy oburzali się, że TVP „pompuje” lewicę, a teraz cieszą się, że TVN zaczęło promować ich partię. A przecież w obu wypadkach mechanizm jest ten sam. BTW – to dedukuję, że teza iż PO ze swym TVN to jedna i ta sama establiszmętowa sitwa z PiS i TVP, wspólnie niszcząca jedyną prawdziwą opozycję, już jest nieaktualna? – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

– TVN dało jeden w miarę obiektywny materiał (o onucy w nim było). Porównywanie tego do permanentnej promocji komuny w TVP to żart – skwitował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

– W dodatku jest jednak skromna różnica między komunistami a antykomunistami z Konfederacji – zaznaczył Sommer.

Nasz dziennikarz Dominik Cwikła odniósł się z kolei do słów o „nieaktualności tezy” o POPiS. – Nieaktualne. Przecież doradca premiera Donalda Tuska i premier w większościowym rządzie PiS to wcale nie jest jedna i ta sama osoba – napisał Cwikła.

