Brigitte Bardot ostro o in vitro dla par lesbijskich: „To jak zapłodnione krowy”

Była aktorka i znana działaczka ochrony zwierząt nie ma żadnych moralnych wątpliwości. Sztuczne zapładnianie lesbijek, które chce dopuścić parlament, przypomina traktowanie kobiet jak krów przeznaczonych do inseminacji. Dla Bardot to „obrzydliwość” i „dekadencja”.

Brigitte Bardot, kultowa postać kultury francuskiej, zabrała głos w tej sprawie na Twitterze. Dla niej ustawa o PMA (in vitro) to „dekadencja”. Także „obrzydliwość”, bo traktuje się kobiety jak sztucznie zapładniane krowy” i to w czasach kiedy wiele sierot nie może się doczekać adopcji.

Brigitte Bardot dość często szybko komentuje różne wydarzenia na Twitterze. W lutym poparła ruch „żółtych kamizelek”. W obronie zwierząt występowała też przeciw muzułmańskim tradycjom religijnego uboju baranów, czy Chińczykom za zabijanie niedźwiedzi.

W 1974, na dzień przed swoimi 40. urodzinami wycofała się z filmu i postanowiła wykorzystać swoją sławę do promowania ochrony zwierząt. W 1986 założyła fundację swojego imienia. Została nawet wegetarianką.

Znana jest nie tylko z ról filmowych, ale i z tego, że jej twarz, jako pierwszej żyjącej jeszcze kobiety, posłużyła jako wzorzec dla podobizny Marianny, emblematu Republiki Francuskiej, który znajduje się w każdym urzędzie Republiki.

Źródło: Valeurs Actuelles