Kulesza ostro odpowiada na kalumnie Pawłowicz: „To lewaczka przeciwna ochronie życia”

Poseł Pawłowicz w ostatnich dniach daje pokazy istnej furii w mediach społecznościowych. Utożsamia PiS z partią, zaś Polakami dla niej są tylko wyborcy PiS. W odpowiedzi na hejt Pawłowicz wobec Konfederacji i Polaków poseł Kulesza napisał dwa zdania idealnie podsumowujące występ polityk PiS.

– Nie ryzykujmy losem Polski i swych Rodzin ! Tylko Prawo i Sprawiedliwość ! Odrzucamy wszystkie antypolskie koalicje i grupy – proniemieckie i prorosyjskie.Obrońmy się przed nimi 13 X ! OBROŃMY odzyskaną godność i uzyskane TYLKO dzięki PIS nasze prawa ! – napisała na Twitterze poseł Krystyna Pawłowicz [pisownia oryg. – red. nczas].

– KAŻDY choćby pojedynczy głos na KONFEDERACJĘ to głos na CAŁĄ antyPL OPOZYCJĘ. To głos PRZECIW Polsce,przeciw kontynuacji reform PIS. Różni wybrzydzacze,nie bądźcie samobójcami,bo stracicie wszystko !Głos do urny TYLKO na Listę nr 2 SONDAŻE nie wygrywają wyborów,IDZIEMY głosować – przekonywała.

Do tych bredni odniósł się krótko poseł Jakub Kulesza.

– Taki wpis mnie mnie dziwi. @KrystPawlowicz to lewaczka – głosowała przeciwko ochronie życia od poczęcia. Nic dziwnego, że zwalcza jedyną prawdziwą prawicę @KONFEDERACJA_ – odpowiedział Jakub Kulesza.