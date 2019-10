Megaskandal u Kukiza! To zrujnuje go finansowo?! Twórcy logo chcą OGROMNEGO odszkodowania. Także Jakubiak może mieć problem

Autorzy logo Kukiz’15 oraz sloganu „Potrafisz Polsko!” uważają, że Paweł Kukiz i jego zwolennicy od września 2015 roku używają ich bezprawnie. Żądają od „antysystemowca”, który teraz jest na listach PSL-u 500 zł za każde naruszenie praw majątkowych do sloganu „Potrafi Polsko” i 600 zł w przypadku użycia logo „Kukiz’15”. Łatwo więc wyliczyć, że jest to gigantyczna kwota, która zrujnuje Kukiza. Ale nie tylko jego.



Autorami logo oraz sloganu są dwaj designerzy – Miłosz Lodowski i Miłosz Kozioł. Stworzyli je na potrzeby kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza w 2015 roku. Lodowski był też rzecznikiem prasowym Pawła Kukiza.

We wrześniu tego samego roku Miłoszowie zakończyli współpracę z Kukizem. Jednak logo i slogan były potem wykorzystywany wielokrotnie. Jak oceniają Lodowski i Kozioł, dzieje się to bezprawnie.

25 września wysłano do Pawła Kukiza „wezwanie do zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz wskazania podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie autorskich praw majątkowych”. – Nie ma żadnej umowy, która upoważniałby Pawła Kukiza lub kogokolwiek a do korzystania z Logo i Sloganu. a że to robił widać po stokroć – mówią „Gazecie Polskiej” designerzy.

Podkreślają też, że jako osoba od lat działająca w branży muzycznej, Paweł Kukiz z pewnością wie, jak wyglądają sprawy prawa autorskiego i własności intelektualnej.

– Zgodnie z relacją twórców Logotypu i Sloganu, znak był także bezprawnie wykorzystywany na etykiecie piwa z browaru Marka Jakubiaka (Browary Regionalne Jakubiak), ówczesnego posła Kukiz;15. Piwo promowało ruch Pawła Kukiza na początku 2016 r. – podaje niezalezna.pl.

– Obaj artyści żądają m.in. wycofania z użycia wszystkich materiałów, które zawierają Logo i Slogan. Chodzi m.in. o flagi koszulki, kubki, długopisy i inne przedmioty promocyjne, które zostały wykonane bez ich zgody. Ile ich jest? Mogą być nawet dziesiątki tysięcy – podaje portal niezalezna.pl.

Ponadto żądają 500 zł za „każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do Sloganu ‚Potrafisz Polsko'” i 600 zł „za każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do Logo ‚Kukiz 15′”.

Żądają też, by Kukiz umieścił na facebookowym profilu ruchu Kukiz’15 oraz na profilu swojej osoby oświadczenie z informacją o wykorzystywaniu loga i sloganu bez zapłaty, zgody i naruszeniem praw autorskich. Żądają też listy osób, które bezprawnie korzystały z ich dzieł.

– Od samego początku byliśmy zwolennikami polubownego załatwienia sprawy. Niestety odnosimy wrażenie, że Paweł lekceważy artystów i samą sprawę traktuje mało poważnie, a trzeba przypomnieć, że ostatnie zmiany w prawie autorskim, w tym ACTA – utwierdzają artystów w prawie, zwłaszcza w sytuacji spornych a dotyczących praw autorskich – twierdzą.

Co na to sam Paweł Kukiz? Nie wiadomo. Na końcówce kampanii używa nieco zmienionego logo. Jest to czarny napis „Kukiz” i czerwona „15” zamieszczona w dwa rogi. Poprzednie zaś miało stylizowane na krzyżyk wyborczy w kratce „K” w kwadracie, czarny napis „Kukiz” i czerwonym kolorem „’15”. Poniżej czerwonym kolorem napisano „Potrafisz Polsko!”.

