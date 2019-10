Naukowcy ujawniają TAJEMNICĘ bohatera filmu „Joker”. „Za ataki odpowiedzialne są…”

Naukowcy z Mayo Clinic w USA, jednego z największych ośrodków badawczych na świecie, ujawniają jakie schorzenie stoi za atakami niepohamowanego śmiechu, na które cierpi główny bohater filmu.

Arthur Fleck, który stanie się „Jokerem” znanym z kart komiksów o Batmanie, cierpi na ataki niepohamowanego śmiechu, których doznaje w najmniej odpowiednich momentach.

Psychologowie z Mayo Clinic wyjaśniają, że jest to rodzaj zaburzenia emocjonalnego, które w zależności od przebiegu choroby, może objawiać się niekontrolowanym napadami płaczu lub śmiechu. W podręcznikach do psychologii zaburzenie to figuruje pod nazwą „Zespołu Rzekomoopuszkowego”. Choroba ta często pojawia się jako reakcja psychologiczna na inne ciężkie przypadłości jak np. stwardnienie rozsiane.

W najbardziej ekstremalnej formie ataki mogą trwać nawet kilka minut, a wywoływane przez nie zawstydzenie jeszcze bardziej pogłębia zaburzenia.

„Joker” to film pokazujący genezę najmroczniejszego antagonisty z komiksów DC. Film budzi spore kontrowersje na świecie, szczególnie po lewej stronie, ponieważ demaskuje lewicowe rewolucje jako ruchy ludzi szalonych. Niektórzy krytycy zarzucają dziełu Phillipsa promocję agresji i twierdzą, że tytułowy bohater może inspirować szaleńców w USA do przeprowadzania zamachów.

Mimo to film zdobywa kolejne prestiżowe nagrody na różnych europejskich i amerykańskich festiwalach.

Źródło: Sputnik Polska/Nczas.com