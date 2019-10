PILNE! Olga Tokarczuk laureatką literackiej Nagrody Nobla

Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska. Ponadto zaszczyt ten spotkał Czesława Miłosza, Władysława Reymonta i Henryka Sienkiewicza.

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Tokarczuk jest autorką m.in.: „Podróż ludzi Księgi”, „Prawiek i inne czasy”, „Gra na wielu bębenkach”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Księgi Jakubowe” oraz „Bieguni”, za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

– To wspaniale, że Akademia Szwedzka doceniła literaturę z centralnej części Europy. Cieszę się, że jeszcze się trzymamy – skomentowała przyznanie nagrody Tokarczuk. – To jeszcze w ogóle do mnie nie dociera. Bardzo się cieszę także z tego, że nagrodę wraz ze mną otrzymał Peter Handke, które niezwykle cenię – powiedziała „Gazecie Wyborczej”.

Tokarczuk o nagrodzie dowiedziała się w samochodzie na autostradzie. Jest bowiem w drodze na spotkanie w Niemczech.

Szwedzka Akademia przyznała również nagrodę za 2019 rok. Laureatem został austriacki pisarz i dramaturg Peter Handke za „pracę, która z lingwistycznym geniuszem eksploruje peryferie i specyfikę ludzkiego doświadczenia”.

Źródło: PAP/NCzas.com