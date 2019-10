Rząd znalazł sposób na kolejki do lekarzy! Od listopada pacjenci będą mogli się leczyć telefonicznie

– Na pewno będzie wygodniej, e-wizyta pomoże skrócić kolejki do lekarzy – zapowiedział w rozmowie z „Super Expressem” wiceminister Janusz Cieszyński. Od 1. listopada pacjenci będą mogli konsultować stan swojego zdrowia przez telefon.

Koniec z długimi kolejkami do lekarzy? Rząd wpadł na pomysł telefonicznych konsultacji. Jak to będzie miało wyglądać w praktyce?

– Pacjent będzie mógł zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, aby ten udzielił mu teleporady. Nie każdy przypadek oczywiście będzie mógł w taki sposób być załatwiony. Ale są np. choroby przewlekłe, jak nadciśnienie, gdzie pacjent mierzy sobie ciśnienie, czy cukrzyca, gdzie sprawdza się poziom cukru. Wówczas taki pacjent będzie mógł zadzwonić do lekarza mówiąc, że niepokoi go poziom cukru, czy ciśnienie krwi i co ma robić. I wtedy lekarz będzie w stanie skorygować leczenie niekoniecznie widząc chorego osobiście. Albo jeśli pacjent lekko gorączkuje, boli go gardło, to będę mógł mu przez telefon udzielić porady, żeby kupił coś w aptece niekoniecznie nawet wystawiając mu e-receptę – tłumaczył dla „SE” doktor Tomasz Zieliński z Porozumienia Zielonogórskiego.

Rządzący chcą, żeby rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie od 1. listopada br. Zdaniem wiceministra Cieszyńskiego takie rozwiązanie sprawi, że pacjentom będzie wygodniej. – To jednak lekarz zdecyduje, czy w ostateczności konieczna będzie wizyta w gabinecie czy jednak wystarczy konsultacja telefoniczna – podsumował.