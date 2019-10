Sławomir Mentzen: „Trzeba zatrzymać finansowanie sportu z budżetu państwa! Kubica za czasów Orlenu jeździ gorzej…” [VIDEO]

Mamy prywatnych inwestorów w piłce nożnej, którzy podlegają pod rachunek ekonomiczny i muszą rywalizować, ze spółkami skarbu państwa, które dla celów politycznych inwestują w sport – stwierdził Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych.

W rozmowie z NCzas TV, Sławomir Mentzen tłumaczył jedną z ustaw, która znajduje się w pakiecie „100 ustaw Mentzena”. Dotyczy ona finansowania sportu i turystyki z budżetu państwa.

Jak podkreślił, takowe finansowanie trzeba natychmiast powstrzymać, ponieważ nie może dochodzić do sytuacji, że czyjeś hobby jest opłacane z budżetu państwa.

Jeżeli ktoś ma hobby polegające na np. podnoszeniu ciężarów, lub biegu dookoła boiska, to niech to realizuje z własnych pieniędzy albo znajdzie na to sponsora. Robert Kubica przez lata utrzymywał się z prywatnego sponsoringu i zaszedł bardzo daleko, a kiedy teraz sponsoruje go Orlen to idzie mu trochę gorzej – podkreślił Sławomir Mentzen.

Nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdy spółki skarbu państwa i samorządy monopolizują rozgrywki piłkarskie w Polsce. Nie chciałbym, żebyśmy byli w pozycji Rosji czy Ukrainy, gdzie państwo reguluje nawet takie kwestie jak rozgrywki ligowe – dodał.