Sławomir Mentzen wprost o płacy minimalnej: „Nie możemy zmuszać przedsiębiorcy by płacił 4 tys. zł!” [VIDEO]

Chcielibyśmy, żeby Polacy zarabiali 4 tys. zł miesięcznie, ale nie wierzymy w to, ale nie wierzymy w to, żeby to było możliwe i bezpieczne dla gospodarki w roku 2023 – mówi Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji w wyborach do parlamentu.

W rozmowie NCzas TV Sławomir Mentzen odpowiadał m.in. na pytania dotyczące kwestii projektu „100 ustaw Mentzena”. Jedna z nich zakłada zniesienie płacy minimalnej. Prowadzący Marcin Jan Orłowski zapytał, czy kandydat nie boi się, iż wystraszy wyborców, który nie rozumieją gospodarki.

Oczywiście, są osoby, które by to utożsamiły z faktem, że teraz będą zarabiać 500 zł, ponieważ nie rozumieją, że można się zatrudnić u kogoś innego, kto zapłaci więcej. Już samo oponowanie przed podniesieniem płacy minimalnej budzi protesty, bo ludzie sobie wyobrażają, ile oni to będą zarabiać dzięki rządowi, a tu nagle przychodzi ktoś, kto mówi, że to będzie szkodliwe dla gospodarki – podkreślił Mentzen.

Ktoś oczywiście ma prawo sobie pomyśleć, że co mnie obchodzi gospodarka, ważne żeby mi płacili więcej. Niestety, takie postawy są jeszcze dosyć powszechne – dodał.