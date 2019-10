Sławomir Mentzen z Konfederacji merytorycznie powalił oponentów. Debata o gospodarce na antenie Polsat News [VIDEO]

– Nie będzie to o makroekonomii, tylko o tym, co dotyczy Polaków. Nie wyobrażam sobie takiej rozmowy bez podatków, zarówno PIT jak i VAT. Krótko mówiąc, będzie o pieniądzach – zapowiadał przed debatą gospodarz Grzegorz Kępka. Była to przedostatnia z serii debat organizowanych przez stację Polsat.

Udział w debacie wzięli: Sławomir Mentzen (Konfederacja), wiceminister finansów Leszek Skiba (PiS), Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska), Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska), Dariusz Standerski (Lewica).

Jako, że debata dotyczyła kwestii gospodarczych, w których doktor Sławomir Mentzen się specjalizuje, to wyróżniał się on swoją wysokiej klasy fachową wiedzą na tle innych uczestników.

Tym co jeszcze wyróżniało polityka Konfederacji na tle innych kandydatów, to wolnościowe podejście do gospodarki i zupełne odcięcie się od socjalistycznego spadku po słusznie minionym systemie.

Gdy reszta uczestników deliberowała nad różnymi zmianami w podatkach dochodowych, to Sławomir Mentzen mówił o radykalnej zmianie, która przyniesie ulgę Polakom.

– Konfederacja docelowo chce oczywiście zlikwidować podatek dochodowy – powiedział doktor.

Polityk przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość, które kreuje się na przeciwników komuny, swoimi postsocjalistycznymi działaniami doprowadziło do tego, że w ważnych rankingach ekonomicznych prześcigają nas nawet kraje Trzeciego świata.

– W rankingu wolności gospodarczej Fundacji Heritage spadliśmy w tym roku na 46. miejsce. Wyprzedają nas już nawet Bostwana, Rwanda oraz Bułgaria. Jeśli PiS dalej będzie rządził, to wyprzedzą nas znajdujące się za nami Kosowo oraz Albania. Jeżeli chcemy mieć dobrobyt musi postawić na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a nie na etatyzm i socjalizm. – mówił w debacie Sławomi Mentzen.

Programy przedstawione przez resztę kandydatów niespecjalnie się między sobą różniły, wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zawierały w sobie testament Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

O płacy minimalnej

Emerytury

Ceny prądu

Podsumowanie

Źródło: Polsat News