Stefan Niesiołowski zaskakująco o Janie Szyszko: „Politycznie dzieliła ich przepaść…”

Informacja o śmierci prof. Jana Szyszko, byłego ministra rolnictwa, nikt się nie spodziewał. Okazuje się, że polityk PiS miał pewnego rodzaju zainteresowania, którymi przypadł do gustu Stefanowi Niesiołowskiemu.

Nie chcę komentować jego politycznej aktywności. Polityczne dzieliła nas przepaść, natomiast jako entomologa oceniam go bardzo wysoko – wskazuje Niesiołowski.

Był rzetelnym specjalistą od chrząszczy biegaczy, pamiętam, że robił ich piękne rysunki. Obaj byliśmy chyba jedynymi zawodowymi entomologami w historii Sejmu – dodaje.

Były polityk PO, a obecnie członek klubu PSL-KP przyznał, że informacja o śmierci prof. Szyszko była dla niego ogromnym szokiem.

To zaskoczenie i wielki żal, mogliśmy się spierać w obszarze politycznym, natomiast ceniłem jego wiedzę. W swoich wypowiedziach o chrząszczach był rzetelny, to co pisał było solidnie udokumentowane. Wyrażam ogromny żal dla rodziny, to stało się tak nagle. Potwierdza to również jak kruche jest nasze życie, jak nasze spory i kłótnie są nic nie warte w gruncie rzeczy – podkreślił Niesiołowski.

Źródło: SE.pl / NCzas.com