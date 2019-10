To nie żart! Rosja i Korea Północna podpisały porozumienie o zwalczaniu propagandy

Choć wydaje się to śmieszne, to nie są to żarty. Jak informuje północnokoreańska agencja KCNA, przedstawiciele Rosji i Korei Północnej podpisali wspólną umowę o współpracy w zwalczaniu propagandy i dezinformacji.

Coraz częściej widzimy przekręcanie informacji w środowisku medialnym i musimy przeciwstawić się rozsiewaniu fałszywych wiadomości. Wierzę, że agencje informacyjne KCNA i TASS muszą połączyć wysiłki w tej kwestii – powiedział Kim Czan-Gwang, przedstawiciel agencji KCNA.

Jak czytamy w oficjalnym przekazie, umowy dotyczy między innymi wymiany materiałów oraz wzajemną pomoc dla dziennikarzy, którzy chcą przedstawiać sytuację w obydwu krajach.

Jak wskazują eksperci, dokument został podpisany m.in. w celu utworzenia spójnego przekazu, wykorzystywanego później przez rosyjskie media, chociażby Russia Today ws. relacji Korei Północnej oraz USA.

Będący przedstawicielem agencji TASS Siergiej Michałkow podkreślił, że dzięki współpracy uda się doprowadzić do sytuacji, że rosyjskie media będą w pełni obiektywnie i uczciwie relacjonować stanowisko w Korei Północnej w – trwających dysputach między Waszyngtonem a Pjongjangiem.

Do wizyty rosyjskiej delegacji i podpisania umowy doszło podczas święta północnokoreańskiej Partii. Na czele rosyjskiej delegacji stoi szef rosyjskiej Federalnej Agencji Prasy i Masowych Mediów Michaił Sesławinski.

Źródło: RT.com / NCzas.com