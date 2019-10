Uwaga! Czwartek jest ostatnim dniem na dopisanie się do list wyborczych za granicą

Wszyscy, którzy są zainteresowani głosowaniem za granicą mogą dopisać się jeszcze do list wyborczych. Poniżej podajemy informację jak to należy zrobić. Termin mija dziś, czyli 10 października. Do piątku w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Każdy wyborca, który mieszka na stałe za granicą lub przebywa czasowo za granicą może wziąć udział w wyborach pod warunkiem zgłoszenia właściwemu konsulowi zamiaru głosowania w obwodzie utworzonym zagranicą.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 roku.

Co ważne można to zrobić zarówno elektronicznie pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl/ jak również w innej formie: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.

W zgłoszeniu podaje się:

− nazwisko i imiona,

− imię ojca,

− datę urodzenia,

− numer ewidencyjny PESEL,

− adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

− adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

− numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)

Jeżeli we wniosku podany zostanie numer paszportu, trzeba mieć go ze sobą w momencie głosowania. To samo tyczy się sytuacji, w której podany został numer dowodu osobistego.

Obwody Wykaz tych obwodów do głosowania za granicą jest dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl.

Głosy oddane za granicą mają istotne znaczenie dla wyników wyborów. W wyborach do Sejmu w roku 2015 ówczesna partia KORWiN zdobyła 12,54% oddanych zagranicą głosów, czyli zdecydowanie więcej niż w wyborach w kraju (4,76%).

Źródło: wybory.gov.pl/PKW