Wielki skandal w „Wiadomościach” TVP! To, co zrobili, nie mieści się w głowie

Prorządowa propaganda w opłacanej z pieniędzy wszystkich Polaków Telewizji Polskiej przebiła kolejny sufit. To co zrobili tym razem wywołało powszechne oburzenie.

Odbyły się konwencje wyborcze wielu komitetów startujących w jesiennych wyborach parlamentarnych. Odbyła się także konwencja Konfederacji w Warszawie. Trzeba przyznać, że była to bardzo dobrze zorganizowana impreza, na której padło wiele konkretnych propozycji dla wyborców.

Oczywiście w „Wiadomościach” TVP powiedziano obszernie o boskich propozycjach nadczłowieka Jarosława Kaczyńskiego i jego wiernego padawana Mateusza Morawieckiego. Wspomniano też o diabelskim Schetynie i jego masce Kidawie-Błońskiej oraz o promowanej ostatnio przez rzekomo prawicowe propisowskie media postkomunistycznej i neomarksistowskiej lewicy.

Konwencji Konfederacji nie pokazano, za to poświęcono jej oddzielny materiał. Przekazano w nim fałszywe komunikaty, które można streścić w takie sposób: że Konfederacja to nie ma żadnych szans, że to sługusi Putina, że Korwin-Mikke nienawidzi kobiet a Krzysztof Bosak to sługus Unii Europejskiej występujący przeciwko Polsce. Materiał zilustrowano wyciętymi zdaniami z wypowiedzi sprzed lat, i komentarzami usłużnych ekspertów, którzy dzięki temu, że wychwalają tylko i wyłącznie PiS mogą pokazywać swoje obłudne twarze w rządowej telewizji.

Trzeba przyznać, że takiej manipulacji nie powstydziłby się nawet stary komuch Jerzy Urban.

W sieci zawrzało. Ludzie słusznie się oburzyli, że TVP nie pokazała co Konfederacja ma do zaproponowania wyborcom, że manipuluje wycinając po jednym zdaniu ze starych wypowiedzi, i że zamiast dawać ludziom wybór i rzetelnie przedstawiać jeden z pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych jakim jest Konfederacja, wmawiają widzom co mają myśleć.