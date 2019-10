Z kim Konfederacja utworzy koalicję po wyborach? Robert Winnicki ujawnia plany ugrupowania w odpowiedzi na manipulacje TVP, TVN i polityków PiS

Wybory już za kilka dni, więc partie polityczne snują rozmaite scenariusze na dalsze działania po ogłoszeniu wyników. Wiele osób zastanawia się z kim w koalicję mogłaby wejść Konfederacja. Do tej kwestii odniósł się Robert Winnicki na filmie, który zamieścił na Twitterze.

– Proszę państwa, TVP wpiera nam koalicję z Platformą. TVN sugeruje, że moglibyśmy zawrzeć koalicję z PiS-em. Jaka jest prawda o Konfederacji? Prawda jest taka, że prędzej Morawiecki znów będzie doradcą Tuska, prędzej Gowin wróci do Platformy, prędzej Sikorski, Kluzik-Rostkowska wrócą do PiS-u niż Konfederacja będzie żyrować jakiekolwiek ciemno-okrągłostołowe układy – mówi Winnicki.

– Pan Neumann może sobie poszukać kolegów w Tczewie albo w celi, do której trafi, kiedy afery z nim związane zostaną właściwie osądzone, ale niech nie szuka tych kolegów w Konfederacji. A pan Kaczyński mówiący o tym, że istnieje czterogłowa koalicja w tych wyborach, oczywiście ma rację. Istnieje bowiem 5 komitetów, jest Konfederacja i jest czterogłowa koalicja okrągłostołowa – PiS, PO, SLD, PSL. To jest dzisiaj właściwy podział na scenie politycznej, na tych, którzy rządzą od 30 lat i rządzą i jakość tych rządów i styl działania tej klasy politycznej państwo doskonale znacie, niestety – kontynuował.

– I jest Konfederacja. Macie państwo do wyboru kontynuacje albo Konfederację. Macie państwo do wyboru również to, żeby Konfederacja po 13 października, niezależnie od tego, kto będzie rządził, patrzyła im na ręce. Żeby Konfederacja w Sejmie twardo broniła polskich interesów, tak jak zawsze to robimy – zachęcał Winnicki.

Ujawniamy! – z kim #Konfederacja utworzy koalicję po wyborach? PS. O 19:00 będę w Onecie a o 21:00 na debacie w Radiu Zet. Do usłyszenia!#ListaNr4 pic.twitter.com/5wrEHTcH4A — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) October 10, 2019

Źródło: Twitter