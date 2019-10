Atak nożownika w centrum handlowym. Ewakuowano klientów [VIDEO]

Cztery osoby zostały ranne w ataku nożownika w centrum handlowym w Manchesterze. Budynek został ewakuowany.

Centrum handlowe w Arndale w Manchesterze w Wielkiej Brytanii zostało w piątek ewakuowane w związku z doniesieniami o ataku nożownika. BBC informuje o czterech osobach rannych.

Na miejsce zdarzenia przyjechały karetki i sanitariusze opatrują poszkodowanych. Przybyła też policja. Niepotwierdzone informacje mówią o tym, że ciemnoskóry napastnik został obezwładniony za pomocą paralizatora.

Na razie nie są znane szczegóły zdarzenia.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw

— John Greenhalgh (@JohnGre07881147) October 11, 2019