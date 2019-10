Bałkańscy politycy o literackim Noblu 2019: „Przez tę nagrodę chce nam się wymiotować”

– Nigdy nie myślałem, że będzie mi się chciało wymiotować z powodu przyznania Nagrody Nobla – napisał na Twitterze premier Albanii Edi Rama. Przyznanie literackiej nagrody Nobla Peterowi Hadkemu budzi spore kontrowersje na Bałkanach.

10 października ogłoszono, wyjątkowo, dwóch laureatów literackiej nagrody Nobla. Polska laureatka Olga Tokarczuk wzbudza spore kontrowersje w naszym kraju – powodem są jej antypolskie wypowiedzi.

Drugi laureat, Peter Hadke, budzi kontrowersje na całych Bałkanach. Dlaczego? Wiele osób nie może wybaczyć mu tego, że poparł Serbów w krwawej wojnie po rozpadzie Jugosławii.

1996 roku Austriak napisał książkę „Podróż zimowa nad Dunaj, Sawę, Morawę i Drinę albo sprawiedliwość dla Serbii”, w której to własnie Serbów uznał za ofiary wojny domowej.

Ponadto zarzuca mu się dobre kontakty z byłym serbskim prezydentem Słobodanem Miloševiczem.

– Nigdy nie myślałem, że będzie mi się chciało wymiotować z powodu przyznania Nagrody Nobla, ale bezwstydność staje się normalną częścią świata, w którym żyjemy. Po haniebnym wyborze dokonanym przez taki moralny autorytet, jakim jest Akademia Noblowska, wstyd zostaje przypieczętowany jako nowa wartość –napisał na Twitterze albański premier.

– NIE, nie możemy stać się tak odrętwiali wobec rasizmu i ludobójstwa! – dodał Edi Rama.

Never thought would feel to vomit because of a @NobelPrize but shamelessnes is becoming the normal part of the world we live🤮After disgraceful choice made from a moral authority like the Nobel Academy shame is sealed as a new value👎NO we can’t become so numb to racism&genocide!

– Ludobójstwo w Bośni i Kosowie miało sprawców. Handke zdecydował się ich wspierać i bronić. Decyzja wręczenia mu Nagrody Nobla przyniosła ogromny ból niezliczonym ofiarom – napisał z kolei Hashim Thaçi prezydent nieuznawanej przez wiele państw na świecie Republiki Kosowa.

I remember in 1990s Václav Havel, Susan Sontag and many others knew that evil in Europe must be stopped. That genocide in Bosnia and Kosovo had a perpetrator. #Handke chose to support and defend perpetrators. The decision of @NobelPrize brought immense pain to countless victims.

– Komitet noblowski postanowił przyznać tegoroczną nagrodę w dziedzinie literatury Peterowi Handke – człowiekowi, który wychwalał Miloszevicia, znanego również jako „Rzeźnik Bałkanów” i poparł jego ludobójczy reżim. Nie ma w tym nic szlachetnego („nobel” to po angielsku szlachetny)! To niedorzeczna i haniebna decyzja! – napisała Vlora Çitaku, ambasador Kosowa w USA.

SCANDALOUS! #Nobel committee decides to award Peter Handke – a man who glorified Milosevic aka “The Butcher of The Balkans” & supported his genocidal regime – this year’s prize in litterature.

There is nothing nobel about this!

This is a is a preposterous & shameful decision pic.twitter.com/BirMYS9qgP

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) October 10, 2019