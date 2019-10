Bluźnierstwo! Buty Nike z krzyżem i wodą święconą sprzedane za grube pieniądze

Od 2 tys. lat trwa walka z Kościołem, która przybiera różne formy. Ostatnio dołączyła do niej amerykańska firma Nike, znany producent m.in. obuwia sportowego. Przygotowała ona 15 par butów z krzyżem, wodą święconą i odniesieniami do Ewangelii.

Chodzi o najnowszy model butów Nike Air Max. Ich projekt przygotowało studio MSCHF. Nazwano je „butami Jezusa”, gdyż odnoszą się one do kilku wydarzeń z życia i działalności Zbawiciela.

Jak pisze portal rp.pl, „podeszwy butów zostały wypełnione 60 mililitrami wody święconej pobranej prosto z rzeki Jordan, dzięki czemu ich właściciele mogą – tak jak Jezus – chodzić po wodzie„. Co więcej, producent obuwia podaje, że woda ta została poświęcona i zabarwiona na lekkoczerwony kolor, aby było ją lepiej widać przez przezroczystą podeszwę.

Do wierzchniej części butów przymocowano stalowy krucyfiks, z kolei na pięcie znajduje się napis „INRI” od łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jezus Nazarejczyk Król Żydów. Z boku umieszczono inny napis: „NT. 14:25”, co też odnosi się do 25 wersetu 14 rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza: „A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu”. To jeszcze nie koniec. Buty posiadają wełniane wkładki, co ma być nawiązaniem do Baranka Bożego.

Jak dotąd wyprodukowano 15 par. Początkowa cena wynosiła w przeliczeniu ponad 5,5 tys. zł, jednakże na licytacji sięgnęła 11 tys. zł.

Źródło: rp.pl