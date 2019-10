Czy po wyborach niektóre wojskowe emerytury zostaną obcięte? Gryglas: „Głosowałbym”. Oficerowie zaskoczeni i niezadowoleni

Czy po wyborach wojskowe emerytury zostaną obcięte? Poseł PiS Zbigniew Gryglas zapowiada, że mogą one zostać poddane „dezubekizacji”. Wojskowi są zaniepokojeni, gdyż – jak przypomina płk Henryk Budzyński – „w sierpniu prezydent zapewniał, że tej ustawy nie podpisze”.

W rozmowie ze „Storytel” poseł Gryglas zapytany został o powrót PiS do projektu obejmującego wojskowych ustawą dezubekizacyjną. Odpowiedział, że nie zna dokładnych planów ministerstwa w tej kwestii. Dodał jednak, że on sam poparłby tę ustawę.

Według Gryglasa, zastosowany zostałby ten sam mechanizm możliwości odwołania się od decyzji o zmniejszeniu emerytury co w przypadku milicjantów. – Różne były losy Polaków – wyjaśnił.

– Wszystko zależy od interpretacji IPN. To oni wydają informacje o przebiegu służby, a tam nie pracują ludzie biegli w niuansach służby wojskowej. Boimy się, że mogą zapisy ustawy zastosować tak, jak w przypadku milicjantów, rozszerzająco. Słowa Gryglasa wywołały prawdziwą burzę. Dostaliśmy mnóstwo pytań w tej sprawie. Niepokój jest spory – mówi sekretarz generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Henryk Budzyński.

– Jako prezydent Rzeczypospolitej nigdy nie podpiszę takiej ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i ich najbliżsi, którzy po nich pozostali. Gwarantuję to dzisiaj i mówię to z całą mocą i z całą odpowiedzialnością – mówił prezydent Andrzej Duda 15 sierpnia.

– To jest moja ocena. Ja myślałem o skrajnych przypadkach jak KBW, która istniała w końcówce wojny do lat 50., która działała przeciwko żołnierzom wyklętym i żołnierzom AK. Nawet tutaj mam na myśli przede wszystkim oficerów, a nie szeregowych żołnierzy, którzy często byli wcielani do tej formacji przymusowo – tłumaczył się z wypowiedzi Gryglas.

Sam klub PiS nie ustosunkował się do wypowiedzi dla „Storytel”.

