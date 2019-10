„Demagog” miał wykrywać manipulacje polityków, a sam się jej dopuścił. Wg portalu mamy kwotę wolną od podatku 8 tys. zł

Według portalu demagog.pl, Krzysztof Bosak skłamał na temat kwoty wolnej od podatku mówiąc do polityków PiS podczas debaty w TVN24, że „tej kwoty wolnej nie podnieśliście”. Uzasadniają to tym, że została podniesiona do 8 tys. zł, choć jednak nie wspominają, że tyczy się ona wyłącznie osób, które zarabiają w ciągu roku 13 tys. zł.

– Wy (PiS – przyp. Demagog) postulowaliście podniesienie kwoty wolnej i oczywiście tej kwoty wolnej nie podnieśliście – czytamy na demagog.pl wypowiedź Krzysztofa Bosaka. Według administracji serwisu, kwota ta została podniesiona i to do 8 tys. zł.

– Prawo i Sprawiedliwość obiecywało podniesienie kwoty wolnej od podatku z 3091 do ok. 6000 złotych rocznie w swoim programie wyborczym z 2014 roku. Ta sama obietnica pojawiła się m.in.. w exposé Beaty Szydło z 18 listopada 2015 roku. Wtedy to premier obiecała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych – przypomina portal.

Redakcja argumentuje to tym, że 15 listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. W efekcie wprowadzono kwotę wolną od podatku w wysokości 6,6 tys. zł.

– Kolejny raz kwota od podatku została podniesiona w 2017 roku. 4 października do Sejmu wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy o PIT, według którego kwota wolna od podatku miała wynosić 8 tysięcy złotych. Sejm przyjął nowelizację ustawy 27 października 2017 roku, a prezydent podpisał ją 22 listopada 2017 roku. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, a kwota wolna od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych obowiązuje do dziś – czytamy na „Demagogu”.

– Wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako fałsz, ponieważ kwota od podatku została podniesiona dwa razy: raz po przyjęciu nowelizacji ustawy autorstwa posłów PiS, a drugi raz po przyjęciu rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT – idzie w zaparte redakcja „Demagoga”.

Rzeczywiście, prawdą jest, że taka stawka została wprowadzona. „Demagog” jednak nie wspomina, że tyczy się to wyłącznie osób, które zarabiają rocznie do 13 tys. zł, czyli 1083 zł z groszami miesięcznie. Dla pozostałych – czyli zdecydowanej większości ludzi pracujących – wynosi ona 3091 zł.

W związku z tym ocenę „Demagoga” my oceniamy jako „fałsz”.

Źródła: demagog.pl/nczas.com