Dobromir Sośnierz z Konfederacji składa szczere przyrzeczenie wyborcze. „Obiecuję stale głosować za…”

Kandydat Konfederacji do Sejmu ze Śląska, były europoseł Dobromir Sośnierz, złożył krótkie i szczere przyrzeczenie wyborcze.

„Obiecuję stale głosować za wszystkim, co będzie poszerzało wolność, a przeciwko wszystkiemu, co będzie ją ograniczało. Jeśli chcesz, żeby politycy decydowali za Ciebie, to nie głosuj na mnie, bo ja zamierzam oddać Ci tyle swobody, ile będę mógł” – napisał Sośnierz na Twitterze.

Proste zobowiązanie i tak naprawdę najważniejsze dla przeciętnego wyborcy. Inni prześcigają się w obiecankach ile to dadzą wyborcom, nie mówiąc im oczywiście, że żeby dać muszą najpierw im dużo więcej zabrać.

Poseł ma obowiązek dbać o dobro obywateli, a wolność do decydowania o własnym życiu, o własnych pieniądzach czy o własnych dzieciach to własnie to dobro. Dobromir Sośnierz z pewnością dotrzyma obietnicy.