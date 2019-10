Krzysztof Jackowski zdradza swoją mroczną wizję. Mówi o III Wojnie Światowej i konflikcie w Syrii. „Polska będzie jego uczestnikiem”

Świat wstrzymał oddech! Tureckie wojska wkroczyły do Syrii, czy to początek III Wojny Światowej? Jasnowidz Krzysztof Jackowski zdradza czy dojdzie do wojny totalnej i jak w tym konflikcie zachowa się Polska? – Moim zdaniem Polska zaangażuje się w ten konflikt.

Przypomnijmy, że po wycofaniu wojsk USA przez Trumpa z Syrii, Edogan zdecydował, że tureckie wojsko zaatakuje północne tereny Syrii, prezydent twierdził, że jest to operacja wymierzona w terrorystów. Co więcej Ankara twierdzi, że działania będą trwać dopóki nie zatrzymają wszystkich terrorystów.

– Tureckie Siły Zbrojne wraz z Syryjską Armią Narodową rozpoczęły operację ‚Wiosna pokoju’ przeciwko Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), Powszechnym Jednostkom Ochrony (YPG) i terrorystom z ISIS w północnej Syrii. Naszą misją jest zapobiegnięcie utworzenia korytarza terrorystycznego na naszej południowej granicy i przywrócenie pokoju w regionie – napisał na Twitterze Recep Erdogan, prezydent Turcji.

O tej napiętej sytuacji mówi najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski.

– Sytuację, którą mamy w Syrii zbiega się z tym, co ja zapowiadałem. Ja mówiłem, że do tego konfliktu może dojść we wrześniu, choć teraz mamy październik. Moim zdaniem ten konflikt może się przerodzić w coś bardzo gorącego – zdradza jasnowidz na łamach „Super Expressu”.

– Moim zdaniem to jest układ Stanów Zjednoczonych i Turcji. USA pozwoliło Turkom na operację w Syrii, oczywiście publicznie rząd amerykański się wypiera, ale po cichu jest przyzwolenie. Mam wrażenie, że już wkrótce Turcja oraz Izrael będą razem współpracować w stosunku do Iranu, tam sytuacja się rozogni – przestrzega Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz z Człuchowa powiedział też jak na ten konflikt zareaguje Polska.

– Moim zdaniem Polska zaangażuje się w ten konflikt, może nie militarnie, ale nasze terytorium będzie do dyspozycji – powiedział dla SE.pl Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa.

Źródło: Super Express/ YouTube: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official