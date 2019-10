O co chodzi Janowi Tomaszewskiemu? Porównał Jerzego Brzęczka do… Caritasu

Jan Tomaszewski słynie z tego, że lubi wypowiadać się w mocnych słowach na temat polskiej piłki nożnej. Ostatnio były bramkarz kadry odniósł się do meczu z Łotwą i Jerzego Brzęczka. Porównał on selekcjonera do Caritasu. Co miał na myśli?

Reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w czwartek Łotwę 3:0 w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. Wynik, choć okazały, stał się przedmiotem komentarzy ze strony kibiców. Do meczu odniósł się również Jan Tomaszewski.

Były bramkarz kadry jest jednym z najbardziej znanych krytyków Jerzego Brzęczka. Oto co powiedział w rozmowie ze Sportowymi Faktami:

– Nie rozumiem, co mu odbiło, gdy wpuszczał na boisko drugą „dziewiątkę” (Krzysztofa Piątka – red.). W tej minucie udowodnił, że nie nadaje się na trenera, który ma osiągać z tą drużyną sukcesy. W ogóle jak to jest możliwe, że przy stanie 2:0 dla nas wpuszcza w 60. minucie drugą „dziewiątkę”?! To tylko szaleniec potrafi! Po jaką cholerę?! Czy on jest jakiś Caritas, żeby Piątek strzelał bramki?!

Po ostatnim zwycięstwie Polacy są o krok od awansu na Mistrzostwa Europy. Do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze wygrana z Macedonią Północna. Mecz ten odbędzie się w najbliższą niedzielę.