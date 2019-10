Papież Franciszek przebije o. Rydzyka? Watykan stworzy konkurencję dla Netflixa i HBO GO. Już niedługo wystartuje VatiVision

Na początku 2020 roku ma ruszyć projekt, który przez wielu nazywany jest „watykańskim Netflixem”. O co chodzi? We Włoszech uruchomiona zostanie platforma VatiVision, na której udostępniane będą filmy i seriale z chrześcijańskim przesłaniem.

VatiVision będzie działać na tych samych zasadach co Netflix, HBO GO czy inne „nowe telewizje” tego typu. Platforma będzie „streamować na życzenie” seriale, filmy fabularne i dokumentalne o tematyce religijnej.

– To dla mnie powód do wielkiej dumy (…). Kierujemy VatiVision do grupy docelowej, która do tej pory była zaniedbywana. Naszym celem jest osiągnięcie znaczących wyników, zarówno pod względem jakości, jak i niepowtarzalności proponowanych treści, a także dystrybucji na skalę światową, która może osiągnąć zasięg 1,3 mld katolików – powiedział dyrektor projektu VatiVision Luca Tomassini.

Za powstaniem platformy stoi spółka medialna Officina de la Comunicazione, która współpracuje z Stolicą Apostolską oraz firma Vetrya, czyli jedna z najpopularniejszych włoskich firm w branży komunikacji internetowej.

