Program Konfederacji: bezpieczeństwo narodowe. Przede wszystkim silna armia

Bezpieczeństwo narodowe jest szczególnie istotne dla wszystkich obywateli. Ostatnie lata pokazały, że pokój nie jest dany na zawsze i nawet w Europie może dojść do działań militarnych. Konfederacja ma swoją wizję bezpiecznej Polski. Co w tym zakresie mówi jej program?

„Chcemy odejść od polityki zagranicznej: z jednej strony pełnej strachu i upokorzeń, a z drugiej pełnej iluzji, oderwanej od doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych i realiów polityki międzynarodowej” – czytamy w programie Konfederacji.

„Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela”.

– I przede wszystkim: silna armia! Niech wam nie wmówią, że sojusze, jakiekolwiek, są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Nie znaczy to, że nie należy ich zawierać, ale mogą być tylko dodatkiem. Konfederacja mówi również: dość umierania za cudze interesy – zapowiadał w czasie konwencji Witold Tumanowicz.

Politycy Konfederacji zwracają uwagę na potrzebę wybudowania elektrowni atomowej. Tego typu siłownia zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ponadto chcą oni budować sojusze nie tylko w ramach Unii Europejskiej, gdyż tego wymaga zmieniająca się sytuacja na arenie międzynarodowej.

– Narodowa waluta i suwerenna polityka monetarna. Bezpieczeństwo narodowe to suwerenność energetyczna. Chcemy rozwijać nowe technologie i inwestować w energetykę jądrową. My się tego nie boimy. Energetyka jądrowa będzie przyszłością w Polsce – dodawał Tumanowicz.

Przedstawiciele tego ugrupowania dostrzegają także zagrożenie w postaci multikulturalizmu. Napływ uchodźców z różnych stron świata może doprowadzić do osłabienia wewnętrznego kraju, co widać na przykładzie innych państw Unii Europejskiej.

Istotnym problemem jest również kwestia roszczeń żydowskich. Na ten temat można przeczytać w programie:

„Nie zgadzamy się na realizację jakichkolwiek obcych roszczeń dotyczących tzw. mienia bezspadkowego. Podejmiemy na arenie międzynarodowej działania na rzecz zapewnienia Polsce pola manewru geopolitycznego, tak byśmy nie byli zakładnikami amerykańskiej administracji, działającej w myśl ustawy Just Act (447). Podejmiemy ofensywę kulturalną i historyczną, by do wszystkich ośrodków opiniotwórczych na świecie dotrzeć z prawdziwym a zarazem atrakcyjnym w formie przekazem na temat II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Polski i Polaków. Będziemy także zmierzać do uchwalenia ustawy blokującej jakiekolwiek działania na rzecz transferu mienia czy kapitału do organizacji czy grup próbujących wymusić takie działania na Polsce”.

Źródło: „Polska dla Ciebie” – program Konfederacji