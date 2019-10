Program Konfederacji: zdrowe i chronione życie, od poczęcia do naturalnej śmierci

Zdrowe życie jest jednym z filarów programu Konfederacji. Co proponują politycy tego ugrupowania w kwestii zdrowia Polaków?

„Mamy obowiązek zadbać o to, by przyszłym pokoleniom pozostawić Polskę w stanie lepszym, niż w czasach, w których nam samym przyszło działać. Nasi rodacy zasługują na zdrowe życie – czystą wodę, lepsze powietrze w miastach, sprawny system ochrony zdrowia i zdrową żywność” – czytamy w progrmaie Konfederacji.

„Dobrze pojęta ochrona przyrody nie ma barwy politycznej i nie może być wykorzystywana instrumentalnie do rozgrywek biznesowych czy ideologicznych. Szczególnie ważna jest ochrona dziedzictwa narodowego – nie tylko w kulturowym, ale też w przyrodniczym oraz krajobrazowym wymiarze”.

Politycy tej partii mają również świadomość jak ważne jest czyste powietrze. Cechują się oni jednak zdrowym rozsądkiem i nie chcą radykalnego odejścia od energetyki opartej na węglu. Autorzy programu dostrzegają jednak problem śmieci, które są przywożone do Polski, a także regulacji prawnych Unii Europejskiej, które to nakładają na polską gospodarkę nieuzasadnione obciążenia finansowe.

– Chcemy zadbać o coś, co próbuje zmonopolizować lewica, a na co nie możemy się zgodzić. Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię. O czyste powietrze, o czystą wodę, o ochronę lasów i krajobrazu. Wprowadzić również coś, co wydawałoby się oczywiste, a czego PiS przez cztery lata nie zrobił – całkowity zakaz importu śmieci do Polski – zapowiadał w czasie konwencji Krzysztof Bosak.

Politycy widzą również, że potrzebna jest zmiana nawyków Polaków, aby ludzie uprawiali więcej sportu, przez co byliby zdrowsi. Problem ten dotyka także młodzież, stąd konieczne są zmiany w uprawianiu sportu w ramach edukacji szkolnej i akademickiej.

Ponadto w programie można przeczytać: „Jesteśmy zgodni, co do pilnej konieczności prawnych gwarancji bezpieczeństwa życia od poczęcia. Upomnimy się o projekty mające na celu ochronę życia nienarodzonych, które zostały zignorowane przez obecnie sprawujących władzę. Zainicjujemy kampanię informacyjną – aby każdy Polak mógł usłyszeć bicie serca dziecka słyszalne już w 6. tygodniu życia płodowego – z jasno deklarowanym celem zapewnienia prawnej ochrony życia każdego Polaka, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową”.

Źródło: „Polska dla Ciebie” – program Konfederacji