Rafał Ziemkiewicz zmasakrował Grzegorza Schetynę: „On zupełnie mózgu nie ma”

Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach skomentował w rozmowie z red. Emilią Pobłocką na antenie Telewizji Republika głupotę opozycji. Zwłaszcza dostało się liderowi PO. – Grzegorz Schetyna jest fenomenem medycznym, dowodem, że można żyć, chodzić, mówić i nawet być szefem partii politycznej, kompletnie nie mając mózgu.

Na początku popularny publicysta wypowiedział się na temat taśm Sławomira Neumanna i sensem zaproszenia Lecha Wałęsy na konwencje wyborczą.

– O ile taśmy Neumanna to jest coś, co się mogło zdarzyć każdemu, to weekendowy fuckup, jakim było zaproszenie starego, zawistnego dziada, który nienawidzi każdego, kto walczył z komunizmem, ponieważ uważa, że mu to odbiera jego rangę, że to on przeskoczył płot, którego nie było, obalił w ten sposób, że się zbratał. Grzegorz Schetyna jest fenomenem medycznym, dowodem, że można żyć, chodzić, mówić i nawet być szefem partii politycznej, kompletnie nie mając mózgu. – mówi bezlitośnie o szefie PO, Ziemkiewicz.

– Przecież to, że rok temu, pół roku temu oni się grzali, że „wygramy”, „staniemy razem w wyborach i pogonimy PiS”, a teraz się grzeją, że „a, PiS ma tylko 20 procent przewagi, jeszcze jest szansa, jak dobrze pójdzie to może będzie miał tylko 15 procent przewagi”- no gdzieś na tym poziomie to jest.

– Jak dobrze pójdzie i Konfederacja wejdzie, to będzie 5 komitetów, to się podzieli, to może tych 5 mandatów PiS-owi zabraknie – dodał Ziemkiewicz.

– Ta kampania jest festiwalem strzałów sobie po kolanach i po stopach. Praźródłem tego wszystkiego, dlatego też tak brzydko mówię o Grzegorzu Schetynie, że on zupełnie mózgu nie ma, był pomysł żeby przed wyborami europejskimi zrobić to, co miałoby sens w tych wyborach teraz, czyli teraz zrobić koalicję wszystkich ze wszystkimi przeciwko PiS, mimo że to nie miało sensu, bo przecież kandydowali do różnych frakcji, jeszcze do tego PO ma teraz przegwizdane we frakcji chadeckiej w Parlamencie Europejskim, bo oddała 5 miejsc głównej konkurencji, czyli socjaldemokratom, a każde miejsce eurodeputowanego to są przecież pieniądze, etaty – mówił publicysta.

– To wszystko poszło bo Schetyna chciał osiągnąć zupełnie idiotyczną rzecz, nieważną, czyli symboliczne zwycięstwo, czysto wizerunkowe nad PIS, czyli że wszyscy razem wzięci by mieli mieć większy wynik. A i tak mieli mniejszy wynik, nic z tego nie wyszło – ocenił na antenie Telewizji Republika.

Źródło: Telewizja Republika