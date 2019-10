Sasin wypowiada wojnę. PiS prędzej dogada się z KO niż z Konfederacją?

Wicepremier Jacek Sasin powiedział stanowczo, że nie będzie żadnego wspólnego rządu z Konfederacją. Jego zdaniem, prawicowe ugrupowanie ma poglądy skrajnie różne od PiS.

– Nie twórzmy scenariuszy, które są co najmniej scenariuszami mało prawdopodobnymi. Ja postrzegam rzeczywistość w sposób prosty. Albo te wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, tak że będziemy mieli większość parlamentarną i będziemy kontynuować naszą dotychczasową politykę i będziemy realizować nasze zapowiedzi – przekonywał Sasin w Radiowej Trójce.

– Albo wygra opozycja i wtedy cała opozycja od Wiosny Roberta Biedronia po Konfederację Janusza Korwin-Mikkego utworzy jeden wspólny rząd anty-PiSu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówił Sasin.

Zapewnił również, że „nie będzie wspólnego rządu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją”, gdyż „poglądy Konfederacji są skrajnie różne od naszych poglądów”.

– My nie chcemy sojuszu z Rosją, bo nie chcemy naszych polskich żołnierzy wysyłać do Donbasu, żeby ramię w ramię z Rosjanami walczyli przeciwko Ukrainie. A rozumiem, że jak sojusz z Rosją to w pełni. To przecież Konfederacja proponuje – skłamał Sasin.

Oprócz tego powiedział, że „nie będzie totalnej prywatyzacji służby zdrowia i edukacji, bo to większość Polaków pozbawi dostępu do edukacji i służby zdrowia”. – My się pod tym nie podpisujemy – twierdził.

Źródło: niezalezna.pl