Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl: PiS traci, KO traci, Konfederacja zyskuje

Już niebawem rozpocznie się cisza wyborcza, a to oznacza, że pojawiają się ostatnie sondaże poparcia dla partii politycznych. Najnowsze badanie Estymator dla DoRzeczy.pl może zaskoczyć. Jego wyniki pokazują, że największe partie tracą poparcie, zaś zyskuje je Konfederacja.

Zgodnie z wynikami sondażu Estymator, na Prawo i Sprawiedliwość zamierza oddać swój głos 48,2 proc. Polaków. To spadek o 1,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 25,3 proc. poparcia, co także oznacza spadek – o 1,1 pkt. proc.

Ze wzrostu może natomiast cieszyć się Sojusz Lewicy Demokratycznej, na które chce głosować 14,1 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Kolejne miejsce zajmuje Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,8 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt. proc.). Konfederacja znalazła się tuż pod progiem wyborczym – 4,9 proc., jednakże w tym przypadku można zaobserwować najwyższy wzrost poparcia – o 1,2 pkt. proc.

W takim wypadku PiS uzyskałby 250 mandatów, KO – 132, SLD – 54, a PSL – 23. Jednego przedstawiciela miałaby także mniejszość niemiecka. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby zatem kontynuować samodzielne rządy.

Z kolei jak wynika z sondażu CBOS, na Prawo i Sprawiedliwość zamierza głosować 46 proc. badanych, 19 proc. planuje oddać głos na Koalicję Obywatelską, 9 proc. na lewicowy blok, którzy tworzą SLD, Wiosna i Lewica Razem, 8 proc. na PSL, a 6 proc. wybrałoby Konfederację.

