Sondaż prorządowego portalu jasno pokazuje: Konfederacja wchodzi do Sejmu! [SONDAŻ]

Z sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl wiernie broniącego PiS wynika, że wszystkie ogólnopolskie komitety wchodzą do Sejmu. Konfederacja notuje wzrost.

Na pierwszym miejscu oczywiście jest PiS z 47,3 proc. poparciem. Jest to wzrost o 0,1 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce przypada – też oczywiście – KO, którą poparło 24,4 proc. badanych. Jest to spadek o 1,6 proc.

Podium zamyka SLD. Przewidywany wynik to 16,2 proc. poparcia co jest wzrostem aż o 2,4 proc.

Do Sejmu wchodzi także PSL z wynikiem 6,1 proc., co jest spadkiem o 1,3 proc.. Według badania, na Konfederację głosować zamierza 6 proc. Polaków zmierzających na wybory. To wzrost o 0,5 proc.

Deklarowana frekwencja wynosi 65 proc. 17 proc. badanych twierdzi, że na pewno pójdzie na wybory, zaś 48 proc. „raczej tak”. „Raczej nie” odpowiedziało 12 proc. badanych, zaś „zdecydowanie nie” 13 proc. Osób niezdecydowanych jest 10 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 4 do 10 października 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1010 osób.

Źródło: wpolityce.pl