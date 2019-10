Tam już selfie nie zrobisz. Władze zakazały wchodzenia na świętą górę

Uluru to ogromna monolityczna skała, która jest jednym z symboli Australii. To święta góra dla Aborygenów. Wielu turystów wchodzi na skałę, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Teraz władze zdecydowały, że wspinanie się na Uluru będzie zakazane.

W internecie można znaleźć wiele zdjęć zrobionych nie tylko na Uluru, ale również jeszcze przed wejściem na skałę. Przedstawiają one również ogromne kolejki chętnych.

– Wyobraź sobie pośpiech we wspinaniu się na Uluru przed zakazem, tylko po to, aby się pochwalić brakiem szacunku dla najstarszej żywej kultury na świecie – napisała na Twitterze dziennikarka Narodowej Aborygeńskiej Telewizji, Madeline Hayman-Reber.

Australijscy urzędnicy postanowili więc zakazać wspinaczki na Uluru od dnia 26 października 2019 r. Decyzja ta ma na celu okazanie szacunku dla praktyk kulturowych Aborygenów, a ponadto ochronę miejsca przed degradacją środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym.

Imagine rushing to climb Uluru before it closes just so you could brag about disrespecting the oldest living culture in the world. Lol embarrassing.

