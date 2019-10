Wyciekł pilnie strzeżony sekret Kremla. Tajna rosyjska jednostka wojskowa zagraża Polsce?!

Jak podaje „New York Times” Rosjanie posiadają supertajną jednostkę specjalną, której celem ma być destabilizacja Europy. Amerykańskie medium powołując się na byłych i obecnych funkcjonariuszy wywiadów europejskich i amerykańskiego. Czy Polska ma się czego bać?

Jak czytamy w „New York Times”, tajna jednostka wywiadu wojskowego GRU ma nosić numer 29155. To właśnie ona ma być odpowiedzialną za przeprowadzenie wielu operacji mających na celu destabilizację Europy.

Michael Schwirtz, autor tekstu wymienia min. kampanię destabilizacyjną w Mołdawii, próbę otrucia bułgarskiego handlarza bronią Emiliana Gebrewa w 2015 r., nieudany zamach stanu w Czarnogórze w 2016 r. czy nawet próbę zamachu na życie zbiegłego do Wielkiej Brytanii podwójnego agenta GRU i wywiadu brytyjskiego Siergieja Skripala i jego córki Julii w marcu ubiegłego roku.

Co więcej według Schwirtza tajna rosyjska jednostka 29155 ma działać od co najmniej 10 lat, a jej operacje – w odróżnieniu od innych jednostek specjalnych – mają być przeprowadzane głównie poza granicami Rosji. Dowództwo jednostki ma mieścić się w 161 ośrodku szkolenia sił specjalnych GRU we wschodniej dzielnicy Moskwy.

„New York Times” opisuje, że w swojej działalności komando 29155 stosuje zarówno tradycyjne środki dywersyjne – jak zamachy bombowe, morderstwa, trucie – oraz nowe hybrydowe metody jak hakowanie systemów informacyjnych i dezinformacja.

– Wydaje mi się, że zapominamy, jak całkowicie bezwzględni potrafią być Rosjanie – powiedział cytowany w artykule emerytowany funkcjonariusz amerykańskiego wywiadu wojskowego i były attache wojskowy ambasady USA w Moskwie Peter Zwack. O istnieniu specjalnej jednostki GRU dowiedział się od dziennikarza „New York Times”.

Dowódcą jednostki specjalnej 29155, w której służą m.in. doświadczeni weterani konfliktów w Afganistanie, Czeczenii czy na Ukrainie, jest generał Andriej Awerjanow, absolwent akademii militarnej w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu. Działalność 29155 cieszy się poparciem prezydenta Rosji Władimira Putina, w przeszłości funkcjonariusza KGB.

Źródło: fakt.pl/ PAP