Zaskakująca, ale jasna deklaracja. Duda będzie współpracował z Jaruzelską

Mimo tego, że ojciec prezydenta jest w PiS, a Monika Jaruzelska w SLD, nie przeszkadza to Janowi Dudzie w nawiązaniu współpracy. Jak powiedział „Super Expressowi”, nie wyklucza współpracy z Jaruzelską w senacie.

– Nie wykluczam z panią Moniką Jaruzelską współpracy, wszystkich ludzi dobrej woli słucham, nie zamykam się na nikogo, także nie zamykam się na panią Jaruzelską. Jeśli pani Jaruzelska będzie miała dobre pomysły, to będziemy współpracować w Senacie – powiedział Jan Duda.

Co ciekawe, już pochwalił jeden z jej pomysłów. Chodzi o to, by 500+ dostawały kobiety w ciąży. – To trafny pomysł, ciekawy – ocenił Duda.

Jan Duda został też zapytany o to, kogo widziałby na stanowisku premiera. – Dobrze oceniam premiera Morawieckiego – skwitował.

Źródło: se.pl