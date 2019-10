Zawinęli Kaczyńskiego! W środku dnia na warszawskim placu Piłsudskiego w baner „GDZIE JEST WRAK?” [FOTO]

Nieznani sprawcy, prawdopodobnie „Obywatele RP”, zawinęli dziś pomnik Lecha Kaczyńskiego w baner z napisem „GDZIE JEST WRAK?”. Użytkownicy Twittera wskazują, że główną osobą odpowiedzialną za akcję może być Arkadiusz Szczurek.

Jest to akt wandalizmu, który oczywiście trzeba potępić, umieszczanie czegokolwiek na pomnikach poświęconych zmarłym polskim politykom jest karygodne, jednak warto zastanowić się nad kwestią, którą porusza napis na banerze.

W poprzednich wyborach odzyskanie wraku prezydenckiego Tupolewa był jednym z głównych celów, które PiS formułował przed objęciem rządów.

Teraz ta sprawa zamiatana jest pod dywan, Antoni Macierewicz został schowany do piwnicy i nawet miesięcznice smoleńskie przestały się odbywać. Tymczasem wrak samolotu niszczeje w Rosji, a do mediów nie docierają żadne informacje o jakichkolwiek poważniejszych działaniach polskiego rządu, które miałyby ten stan rzeczy zmienić.

Jeszcze kilka lat temu zdawało się, że dla Jarosława Kaczyńskiego odzyskanie wraku i wyjaśnienie katastrofy, w której zginął jego brat jest kluczową kwestią. Czy to możliwe, że coś co wielu odbierało jako osobisty dramat byłego premiera, zostało przez niego tak instrumentalnie wykorzystane do zdobycia władzy i zbicia kapitału politycznego?

Prowokacja UBywateli RP, na cokole pomnika śp Lecha Kaczyńskiego na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Źródło: Twitter/Nczas.com