Dramat polskich pacjentów. Lista krytycznie brakujących leków jest coraz dłuższa

W szczycie kryzysu lekowego brakowało 40 ratujących życie farmaceutyków. Lista deficytowych leków wydłużyła się do 44 preparaty bez łatwo dostępnych alternatyw.

Są wśród nich zarówno lekarstwa wysokospecjalistyczne, jak i produkty szeroko stosowane w grupach chorych liczonych w milionach – informuje prtal gdziepolek.pl.

Pacjenci nie mogą kupić metforminy o przedłużonym uwalnianiu, stosowanej przez chorych na cukrzycę, a także kilkudziesięciu innych preparatów, w tym na schizofrenię i nadciśnienie.

Raport portalu Gdziepolek.pl informuje, że brakuje leków w całej Polsce. Zebrano dane z ponad 1,1 tys. aptek, w większości należących do średniej wielkości sieci aptecznych, które mają lepszą sytuację niż pojedyncze apteki prowadzone przez indywidualnych farmaceutów. Jeśli więc palcówka sieciowych nie ma danego leku, oznacza to, że może go brakować praktycznie we wszystkich spośród 14 tys. aptek w kraju – informuje gdziepolek.pl.

W raporcie przy każdym leku jest informacja, w ilu aptekach był dostępny w ciągu ostatniego półrocza, a w ilu jest teraz.

Obecnie brakuje co najmniej 44 ważnych farmaceutyków, w tym antybiotyków, leków na tarczycę, chorobę Parkinsona, kropli do oczu stosowanych prze ciężkich stanach zapalnych, leków na padaczkę. Dostępność większości nie przekracza kilku procent, niektórych nie ma w żadnej aptece.

– Na liście znalazły się tylko te leki, których dostępność spadła co najmniej o 50 proc. i dla których nie ma zamienników w zbliżonej cenie – wyjaśnia współtwórca raportu, Bartłomiej Owczarek.

Oznacza to, że lekarstw, których pacjenci nie mogą kupić w aptece, jest znacznie więcej.

Źródło: gdziepolek.pl