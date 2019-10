Imigranci we Francji kosztują znacznie więcej niż wnoszą do gospodarki. Tak wynika z badań OECD

Jednym z czynników, który wzbudza emocje w związku z imigracją są koszty ponoszone przez społeczeństwa danego kraju. Dane z Francji pokazują, że nie są równoważone przez zyski dla gospodarki.

Jednym z argumentów podnoszonych przez zwolenników masowej imigracji do Europy jest konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników.

Jak się okazuje na przykładzie z Francji koszty związane z zapewnieniem różnego rodzaju świadczeń dla imigrantów zdecydowanie przewyższają to co wnoszą oni do tamtejszej gospodarki.

We Francji imigrantom przysługują różnego rodzaju świadczenia społeczne takie jak CAF, RSA, APL i inne. Koszty generuje także system opieki zdrowotnej. Łączne koszty w zależności od tego kto przeprowadza kalkulacje wahają się od 10 do nawet 70 miliardów Euro rocznie.

Według danych OECD koszty jakie ponosi Francja na rzecz imigrantów wynoszą 10 miliardów Euro. Tymczasem zyski dla gospodarki spowodowane tym, że pracują, zarabiają, kupują usługi i towary oraz płacą podatki szacowane są na zaledwie 4 miliardy Euro. Z danych wynika więc, że imigranci stanowią znaczące obciążenie dla francuskiego społeczeństwa.

Źródło: francetvinfo.fr