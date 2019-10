Kinga Rusin namawia do udziału w wyborach parlamentarnych. „Młodzi ludzie postanowili zawalczyć o swoją przyszłość”

Kinga Rusin w ostatnim poście przed ciszą wyborczą zaapelowała o gremialny udział w wyborach parlamentarnych. W swym wpisie pochwaliła działania pro-frekwencyjne, nie wskazała jednak na kogo głosować.

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, która od lat jest związana z TVN. W stacji tej prowadzi główny program telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”.

Dziennikarka aktywnie angażuje się także w życie społeczne i polityczne. W swym ostatnim wpisie na Instagramie apeluje ona o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

– W niedzielę po prostu trzeba iść na wybory – pisze Rusin. – W ostatnich dniach kampanii obserwujemy zjawisko, które jest jak powiew świeżego powietrza w czasach smogu. Aż chce się oddychać! Młodzi ludzie postanowili zawalczyć o swoją przyszłość, o perspektywę na nadchodzące lata, o wolność, szacunek, tolerancję, braterstwo, prawo do czystego powietrza, prawo do autonomicznych wyborów i własnego zdania – dodaje.

Rusin pochwaliła też popularnych artystów za to, że Ci zaapelowali o pójście na wybory. – Jeżeli do pójścia na wybory namawiają kontestujący do tej pory, super popularni raperzy, z mocnymi hasłami wychodzą do swoich fanów mega gwiazdy takie jak Podsiadło, Organek czy Zalewski, a z profrekwencyjnymi hasłami występują instagramowi influencerzy – to jest to bardzo optymistyczne – dodała dziennikarka TVN.