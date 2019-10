Oto pierwszy smartfon w 100% „made in Africa”. W dodatku robią to w biednej Rwandzie

W Rwandzie powstały zakłady produkujące pierwsze smartfony reklamujące się jako w 100% „wyprodukowane w Afryce”. To inwestycja biznesmena Ashisha Thakkary z Ugandy. Zakłady w Kigali rozpoczęły produkcję 7 października i mają wypuszczać 1200 smartfonów dziennie. Na ich inauguracji pojawił się prezydent Rwandy Paul Kagamé.

Ashish Thakkar to założyciel Mara Group. Współpracuje z anglo-amerykańskim bankierem Bobem Diamondem, byłym szefem Barclays Bank. W strefie przemysłowej stolicy Rwaady zainwestowali 22 miliony euro. Produkują dwa modele smartfonów: Mara X i Mara Z.

Obydwa korzystają z systemu operacyjnego Android firmy Google z gwarancją aktualizacji przez dwa lata. Podzespoły (ponad 1000 elementów) są też produkowane w Afryce. Urządzenia chwalone są za dobre baterie i rozmiar pamięci.

Model Mara X jest sprzedawany za 175 750 franków rwandyjskich (równowartość 171,20 euro), a Mara Z za 120,250 franków rwandyjskich (117,15 euro). Najtańsze smartfony konkurencyjnego Samsunga lub urządzenia niemarkowe, sprzedawane są tu w przedziale od 30 do 70 euro. Produkty afrykańskie chcą jednak konkurować znacznie wyższą jakością.

Do tej pory w Afryce działały tylko montownie telefonów w Egipcie, Etiopii, Algierii i Afryce Południowej, ale importowały one komponenty, głównie z Chin. Firma liczy, że zadziała „patriotyzm” lokalny i Afrykanie będą skłonni zapłacić nieco więcej za zakup smartfonów wyprodukowanych w 100% Afryce.

Jednak poza zwykłymi montowniami, niektóre firmy też mają produkty, które zachwalają jako własne marki. „Elikia” to smartfon kongijskiej Verone Mankou, jest tunezyjskiej Evertek, „Kunfabo” z Gwinei i Nil X egipskiej firmy Sico. Tutaj jednak nie ma rozwiązań w 100% „made in Africa”. Rynek jest obiecujący. Oczekuje się, że do 2024 r. będzie w użyciu na tym kontynencie ponad 500 milionów urządzeń. Przyszłość pokaże, czy Ashish Thakkar miał rację.

Osobny rozdział to historia inwestora. Hindus urodzony w 1981 r. w Leicester w Anglii, któego rodziców wypędził z… Ugandy słynny Idi Amin w 1972 r. W 1993 r. jego rodzice wrócili do Afryki, ale do Rwandy. Rok później wojna domowa w Rwandzie zmusza rodzinę do ucieczki do Ugandy.

Ashish Thakkar, pasjonat informatyki porzucił szkołę w wieku 15 lat i został przedsiębiorcą. Jego grupa z siedzibą w Dubaju działa teraz w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, usług finansowych, nieruchomości, budownictwa, przemysłu i rolnictwa. Grupa Mara jest obecna w 25 krajach afrykańskich, a jej obroty szacowane są na ponad miliard dolarów. Mara Phones ma też zakłady w RPA, ale zamierza eksportować swoje produkty „made in Africa” na cały świat.

