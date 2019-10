Pilot pobił stewardessę! Opluł ją, a później zaczął okładać pięściami [VIDEO]

36-letni pilot William Thomas opluł, a następnie zaczął okładać pięściami 29-letnią stewardessę Marishę Sporer. Wszystko nagrały kamery, a wideo do Internetu wrzucił anonimowy użytkownik.

Pilot i stewardessa byli pracownikami linii lotniczych Republican Airways. Od dłuższego czasu byli w związku. Do „bójki” doszło prawdopodobnie dlatego, że kobieta odkryła w telefonie mężczyzny wiadomości świadczące o jego niewierności.

Na nagraniu wideo widać jak mężczyzna podchodzi do stewardessy i ją opluwa, ta z kolei chwyta go za szyję i uderza dłonią dwa razy w twarz. Pilot w odpowiedzi zaczyna ją okładać, w pełni respektując jej prawo do równouprawnienia czyni to pięściami, tak jakby bił się z mężczyzną.

Zarówno Thomas jak i Sporer zostali zwolnieni po tym incydencie. Niedługo ma ruszyć proces w tej sprawie.

Leaked video captures disturbing fight between Republic Airways employees – ABC News – via @ABC https://t.co/RCZ5XGvgSv — missmaybell (@missmaybell) October 9, 2019

Źródło: ABC News/YouTube/Twitter