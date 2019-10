Powstanie amerykańska superprodukcja o Irenie Sendlerowej. W główną rolę wcieli się aktorka, która grała Wonder Woman. Amerykańskie media wykorzystały ten temat, by znów nazwać Polaków nazistami

W USA powstaje superprodukcja o Irenie Sendlerowej, polskiej działaczce społecznej i charytatywnej, która w czasie drugiej wojny światowej zaangażowała się w pomoc Żydom.

Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich Polaków. W Hollywood powstaje superprodukcja, która opowie o losach polskiej bohaterki Ireny Sendler vel Krzyżanowskiej.

Sendlerowa (ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) była kierowniczką referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj (w sławetnej „Żegocie”), polską działaczką społeczną i charytatywną, a po wojnie została przez państwo Izrael odznaczona jako Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.

Film wyprodukuje, a także wcieli się w główną rolę izraelsko-amerykańska aktorka Gal Gadot, która jest znana m.in. z roli Wonder Woman w ekranizacjach komiksów DC.

Za scenariusz odpowiadać będzie Justin Gilmer („The 100”).

Produkcja opowiadająca o polskiej bohaterce ratującej Żydów może otworzyć oczy wielu niedouczonym amerykańskim publicystom obwiniającym Polaków za Holokaust.

Miejmy nadzieję, że w filmie nie pojawią się żadne przekłamania. Na ten moment nie ma jeszcze opisu producenta ani gotowego scenariusza, a hollywoodzkie media plotkarskie już zdążyły popełnić kilka rażących przekłamań dotyczących postaci samej Ireny Sendler.

Portal „Deadline Hollywood” napisał na swojej stronie, że Sendlerowa walczyła z „polsko-nazistowską” okupacją. Na tego „newsa” dość naiwnie zareagował Marek Magierowski, wyrażając nadzieję, że to tylko dziennikarska pomyłka.

„Irena Sendler tells the harrowing story of a woman’s defiant stand against Polish Nazi occupation” – I do hope it’s just the ignorance of the writer and not part of the script. Dear @DEADLINE, please correct this monstrosity.

— Marek Magierowski (@mmagierowski) October 12, 2019