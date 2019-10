Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego o III Wojnie Światowej. „Terytorium Polski będzie do dyspozycji”

To była jedna z najbardziej przerażających wizji jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Słynny widzący z Człuchowa mówił o wojnie, która ma wybuchnąć jesienią. Teraz w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie Jackowski zaktualizował swą wizję.

W ostatnim czasie rosną napięcia na Bliskim Wschodzie, a to te związane z Iranem, a to z Syrią. Po ostatnich wycofaniu wojsk amerykańskich, do syryjskiego Kurdystanu wjechały wojska Tureckie.

– Tureckie Siły Zbrojne wraz z Syryjską Armią Narodową rozpoczęły operację ‚Wiosna pokoju’ przeciwko Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), Powszechnym Jednostkom Ochrony (YPG) i terrorystom z ISIS w północnej Syrii. Naszą misją jest zapobiegnięcie utworzenia korytarza terrorystycznego na naszej południowej granicy i przywrócenie pokoju w regionie – napisał na Twitterze Recep Erdogan, prezydent Turcji.

W tej perspektywie do III Wojny Światowej odniósł się jasnowidz Krzysztof Jackowski. – Sytuację, którą mamy w Syrii zbiega się z tym, co ja zapowiadałem. Ja mówiłem, że do tego konfliktu może dojść we wrześniu, choć teraz mamy październik. Moim zdaniem ten konflikt może się przerodzić w coś bardzo gorącego – uważa Jackowski.

– Moim zdaniem to jest układ Stanów Zjednoczonych i Turcji. USA pozwoliło Turkom na operację w Syrii, oczywiście publicznie rząd amerykański się wypiera, ale po cichu jest przyzwolenie. Mam wrażenie, że już wkrótce Turcja oraz Izrael będą razem współpracować w stosunku do Iranu, tam sytuacja się rozogni – dodaje jasnowidz.

– Moim zdaniem Polska zaangażuje się w ten konflikt, może nie militarnie, ale nasze terytorium będzie do dyspozycji – podkreślił Jackowski. Przypomnijmy, iż wcześniej jasnowidz Jackowski mówił o tym, że wojna ma wybuchnąć do końca września, jednak podkreślał, że to jedynie jego przeczucie i nie należy tego traktować jako pewnik.