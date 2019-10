Śródziemnomorskie upały wedrą się do Polski! Wyż „Lisabeth” już jutro dotrze nad Wisłę [PROGNOZA POGODY]

Po kilku chłodniejszych dniach, już w piątek w Polsce widać pierwsze oznaki ocieplenia. Sobota ma być jeszcze nieco chłodniejsza, jednak już w niedzielę temperatura ma znacząco wzrosnąć i w najcieplejszych miejscach Polski przekraczać 25 stopni Celsjusza.

Już niedługo nad Polskę nadciągnie wyż znad Morza Czarnego, o nazwie „Lisabeth”. To sprawi, że nad nasz nieszczęśliwy kraj napłyną masy ciepłego powietrza, które znacząco podwyższą temperaturę. Poza nieco chłodniejszą sobotą, czekają nas naprawdę ciepłe dni.

W sobotę w całym kraju towarzyszyć będą nam silne porywy wiatru, które będą osiągały prędkość do 50 km/h. To sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niska. Jednak już w niedzielę wiatr znacząco osłabnie, a słoneczna aura sprawi, że czeka nas prawdziwa złota polska jesień.

W najchłodniejszych miejscach kraju temperatura będzie osiągać 20-22 stopnie Celsjusza, z kolei najcieplej będzie na południowo-zachodnich krańcach Polski, gdzie temperatura osiągnie 23-25 stopni Celsjusza.

Dobra słoneczna i ciepła jak na październik utrzyma się na początku przyszłego tygodnia. Temperatura osiągać będzie ponad 20 stopni Celsjusza aż do środy. Później do Polski dotrą chłodniejsze masy powietrza, co sprawi że temperatura spadnie do kilkunastu stopni Celsjusza.

