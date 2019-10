Strzelanina w USA! Napastnik otworzył ogień do ludzi w kościele w New Hampshire

Dziś o godzinie 10.00 czasu lokalnego miała miejsce strzelanina w kościele w New Hampshire. Cztery osoby zostały ranne. Policja podaje, że napastnik został zatrzymany.

W strzelaninie ranne zostały cztery osoby. Policja poinformowała, że zatrzymano napastnika, a na miejscu przebywają karetki pogotowia, policja stanowa i lokalna.

Miejsce strzelaniny zostało zamknięte dla osób postronnych. W dochodzeniu bierze udział jednostka stanowej policji ds. ciężkiej przestępczości.

Gunman in custody after 'multiple people' are shot inside a New Hampshire church https://t.co/ut3kwk46ih pic.twitter.com/hwQ1SmjrBK

— Daily Mail US (@DailyMail) October 12, 2019