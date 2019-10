Szaleństwo w USA! Widzowie masowo uciekają z sal kinowych. „To zbyt przerażające”

Widzowie „Jokera” na całym świecie wychodzą z kin i zachęcają do zakazania wyświetlania tego skrajnie brutalnego filmu, mówiąc, że gloryfikuje przestępstwa związane z bronią i zajmuje się problemami zdrowia psychicznego w sposób „szokujący”.

Film „Joker” przedstawia postać zastraszonego mężczyznę Arthura Flecka, który – żyjąc na obrzeżach społeczeństwa – zmienia się i zaczyna mścić na tych, którzy go skrzywdzili.

Taka reklama być może przyczyniła się do tego, że film świetnie zarabia, bijąc rekord kasowego dnia otwarcia w październiku. To największa w historii premiera w październiku pod względem finansowym. Film z superbohaterami zebrał prawie 40 mln dolarów w sprzedaży biletów tylko w USA i przewiduje się, że jest w stanie zarobić oszałamiającą sumę w wysokości 92 milionów dolarów w miniony weekend. Do tego dochodzą jeszcze milionowe zarobki na całym świecie poza USA.

Widzowie jednak są zszokowani. Jeden fan napisał na Twitterze, że „właśnie wyszedł z pokazu Jokera. To zbyt przerażające, żeby być tam do końca z tym wszystkim, co dzieje się tam dzieje, gdyż film epatuje przemocą”. Druga osoba napisała: „właśnie wyszedłem z Jokera”. Oto komentarze kolejnych widzów: „nigdy nie wyszedłem z filmu, ale z Jokerem zbliżyłem się bardzo blisko…”, „przez jednogłośną decyzję czwórka z nas wyszła z filmu Joker”.

Inni chcą nawet zakazania filmu w kinach, mówiąc, że promuje przemoc, a nawet może inspirować do masowych przestępstw. Oczywiście to typowe gadanie przedstawicieli lewicy, którzy zdają się wszystkiego obawiać. Z całą pewnością nie można pozwolić na cenzurowanie i usuwanie żadnych filmów, które ktoś chce oglądać.