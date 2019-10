Te fakty wielu zabolą. Naukowcy są jednak pewni. Ludzie z nadwagą mają duży problem…

Dwaj szwedzcy naukowcy zbadali wpływ masy ciała, wzrostu i sprawności fizycznej mężczyzn na posiadanie potomstwa. Wyniki są jednoznaczne – otyli i mniej sprawni mają znaczniej mniej dzieci.

Kieron Barclay i Martin Kolk z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Sztokholmskiego przeanalizowali dane ponad 400 tys szwedzkich mężczyzn.

Wykorzystali dane gromadzone przez szwedzką armię przy okazji poboru do wojska, a także szwedzkie rejestry ludności.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Istnieje silna korelacja między otyłością, a ilością posiadanych dzieci.

Szwedzcy naukowcy wykorzystywali wskaźnik Body Mass Index (BMI), dzięki któremu można określić prawidłową masę ciała przy danym wzroście.

Badali także wpływ sprawności fizycznej, mierzonej maksymalną wydolnością (MWC) i wzrostu mężczyzn na ilość posiadanego potomstwa.

Wyniki pokazują, iż osoby z wyraźną otyłością i mniejszą sprawnością fizyczną mają prawie dwukrotnie większą szansę na brak potomstwa niż te z BMI mieszczącym się w normie i najwyższą sprawnością fizyczną.

Czynnikiem o najmniejszym wpływie okazał się być wzrost. Jedynie mężczyźni z najniższym wzrostem wyraźnie na niekorzyść odbiegają od pozostałych.

Źródło: „The Influence of Health in Early Adulthood on Male Fertility” Kieron Barclay and Martin Kolk