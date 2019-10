Turecka ofensywa nabiera tempa. Kurdowie wyparci z przygranicznego miasta [VIDEO]

Wspierani przez Turcję syryjscy rebelianci przejęli w sobotę kontrolę nad centrum kluczowego miasta Ras al-Ain w północno-wschodniej Syrii, na granicy z Turcją – powiadomił wysoki rangą przedstawiciel tureckich służb bezpieczeństwa. Siły kurdyjskie temu zaprzeczają ale w sieci są już filmy video pokazujące tureckie siły w mieście.

„Syryjska Armia Narodowa” czyli dawne siły Armii Wolnej Syrii (FSA) przejęła dziś rano kontrolę nad centrum miasta. W dzielnicach mieszkalnych przeprowadzane są kontrole – poinformował urzędnik, na którego powołuje się agencja Reutera.

Informacje te przekazała również turecka telewizja TRT, powołując się na ministerstwo obrony Turcji.

Pojawiły się także informacje, że siły tureckie przecięły ważną strategicznie autostradę M4.

Z kolei przedstawiciel Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), których główny trzon stanowią kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), powiedział, że „opór Ras al-Ain i starcia wciąż trwają”.

Sobota to czwarty dzień ofensywy Turcji przeciwko YPG na północnym wschodzie Syrii.

#Syria: (most of) Ras Al-Ayn is now captured by #TSK & Nat. Army. It's the 1st important urban settlement taken from #SDF–#YPG since Eastern #Euphrates Offensive kicked off pic.twitter.com/an61Wzapmn

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 12 października 2019