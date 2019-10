UWAGA. Jeśli złowisz tę rybę, natychmiast ją zabij!

Władzę amerykańskiego stanu Georgia ostrzegają – jeśli ktoś złowi tę rybę, niech ją jak najszybciej zabije. Chodzi o zwierzę z gatunku Channa argus, niezwykle groźną rybę wężogłową.

Ryba ta ma ciemnobrązowy kolor, mierzy około 120 cm i waży nawet 8 kg. Co ciekawe, może oddychać powietrzem atmosferycznym, a ponadto może przemieszczać się po lądzie i przeżyć 4 dni bez wody.

Channa argus występuje w akwenach słodkowodnych i rok temu została uznana za zagrożenie dla bioróżnorodności i ekosystemów. To gatunek inwazyjny, stąd też Departament Zasobów Naturalnych robi wszystko, aby nie doprowadzić do jego ekspansji. Ryba ta pochodzi z Chin, ale jej obecność odnotowano już w 14 stanach USA.

Przed kilkom dniami rybę złowił jeden z rybaków w Georgii. Zawiadomił o tym fakcie odpowiednie służby. Te wydały komunikat: „Jeśli złowisz tę rybę, od razu ją zabij”. Następnie trzeba ją sfotografować, zamrozić i przekazać służbom.

Invasive Northern Snakehead, native to China, found in Gwinnett Co pond on private property. GA DNR asks anglers to kill the fish if caught. Local fishing pond in Gwinnett Co. concerned about local fish species as are wildlife biologists #fox5atl pic.twitter.com/mk3Hg4hB85

— George (@gfrancofox5news) October 10, 2019