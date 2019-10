WSTRZĄSAJĄCE RELACJE! O czym milczy Agnieszka Woźniak-Starak? [FOTO]

Agnieszka Woźniak-Starak przeżywa teraz ciężkie chwile. Pochowała swojego męża 30 sierpnia, który zmarł 18 sierpnia na jeziorze Kisajno. Jest wiele faktów, których możecie o niej nie wiedzieć.

Agnieszka Woźniak-Starak jest dziennikarką, związaną ze stacją TVN od 2013 roku. Zanim poślubiła Piotra, miała za sobą nieudane małżeństwo. W 2008 roku wyszła za Adama Badziaka, motocyklistę. Kobieta przed rozwodem używała publicznie nazwiska panieńskiego Szulim.

Niestety małżeństwo nie było kolorowe i ostatecznie doszło do rozwodu w 2015 roku. Chwilę później doszło do kontrowersyjnych i publicznych zaręczyn z Piotrem Woźniakiem-Starakiem podczas „Balu Nocy Letniej” Fundacji TVN. Ślub odbył się w Wenecji 27 sierpnia 2016 roku.

Wielu ludzi zarzucało kobiecie, że wyszła za mąż za Piotra ze względu na jego pozycję i majątek. Nie jest tajemnicą, że mężczyzna był milionerem i sławnym producentem. Posiadał wiele nieruchomości i inwestycji, nie tylko filmowych. Jego rodzina zawsze znajdowała się w pierwszej piątce w rankingu najbogatszych Polaków wg Forbes. Okazuje się, że przed swoim ślubem para podpisała intercyzę.

Kobieta byłaby zabezpieczona nawet w przypadku rozwodu. Mężczyzna miałby jej wtedy wypłacać alimenty w wysokości 20 tys. miesięcznie. Z pewnością na wypadek swojej śmierci, również ją ubezpieczył. Choć pieniądze nigdy nie przywrócą jej ukochanego, to kobieta nigdy nie będzie musiała się już o nie martwić.

Dla dziennikarki bardzo ważna jest pozycja w świecie show-biznesu i lubi dbać o swoje interesy. Niekoniecznie chwali się rozwodem, a do tej pory nikt nie wie co na łodzi jej męża przed tragedią robiła inna kobieta. Agnieszka nadal nie ustosunkowała się do tej sprawy.

Agnieszka Woźniak-Starak słynęła też swego czasu z ciętego języka i miała nawet program „Na językach”. Tam wywlokła sprawy rodzinne i prywatne Dody, z którą przez ostatnie lata się sądziła. Celebrytki nawet się pobiły, u Dody miało dojść do wyrwania macierzy z paznokcia, u Woźniak-Starak do innych obrażeń.